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Авто врезалось в дерево под Брестом: пострадали девочка и женщина

29.01.2021 17:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Девочка-подросток и женщина-водитель получили травмы и были госпитализированы в результате столкновения легковушки с деревом в Брестском районе, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.

Авария произошла утром в четверг 28 января на дороге, соединяющей Брест и деревню Старое Село.

© Photo : ГАИ ГУВД Мингорисполкома
Автомобиль такси съехал с кольцевой и врезался в дерево

"По предварительной информации, 39-летняя женщина на Mercedes-Benz при обгоне не справилась с управлением, в результате чего съехала в кювет, где совершила наезд на придорожное дерево", – сказали в ГАИ.

С места ДТП в больницы Бреста были доставлены водитель и ее пассажир – 14-летняя девочка, ехавшая в машине на заднем сидении.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Авария произошла из-за того, что при обгоне женщина, которая находилась за рулем авто, не справилась с управлением.
 
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