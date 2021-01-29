Авто врезалось в дерево под Брестом: пострадали девочка и женщина

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Девочка-подросток и женщина-водитель получили травмы и были госпитализированы в результате столкновения легковушки с деревом в Брестском районе, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.

Авария произошла утром в четверг 28 января на дороге, соединяющей Брест и деревню Старое Село.

"По предварительной информации, 39-летняя женщина на Mercedes-Benz при обгоне не справилась с управлением, в результате чего съехала в кювет, где совершила наезд на придорожное дерево", – сказали в ГАИ.

С места ДТП в больницы Бреста были доставлены водитель и ее пассажир – 14-летняя девочка, ехавшая в машине на заднем сидении.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.