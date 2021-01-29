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Литовец похитил у МТЗ 154 трактора на 2,3 миллиона евро
29.01.2021 19:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 янв – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина Литвы, который подозревается в крупном хищении у ОАО "Минский тракторный завод", сообщили в пятницу в МВД Беларуси.
По информации правоохранителей, литовец, руководивший одним из иностранных торговых домов МТЗ, в августе 2018 года заключил с заводом договор на поставку различных моделей тракторов.
"Однако вместо доставки и выгрузки тракторов в указанном пункте умышленно перенаправил товар на склад одной из литовских компаний, собственником которой являлся. В дальнейшем всю полученную таким образом технику он реализовал третьим лицам", – сказал заместитель начальника отдела ГУБОПиК Юрий Ткачук.
При этом с Минским тракторным заводом литовец расчеты по договору за продукцию не произвел.
Общая сумма причиненного заводу ущерба составила 2,3 миллиона евро.
По данному факту в отношении литовского бизнесмена Генеральная прокуратура возбудила дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере (ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси).
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Предприимчивый литовец вместо продажи техники через официальный ТД МТЗ реализовал ее через свою фирму, а с заводом не рассчитался.
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