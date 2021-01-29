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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прокуратура приняла к рассмотрению обращение о символике Генеральная прокуратура приняла к рассмотрению коллективное обращение о незарегистрированной символике. Более сотни граждан Беларуси требуют причислить ...

Генеральная прокуратура приняла к рассмотрению коллективное обращение о незарегистрированной символике. Более сотни граждан Беларуси требуют причислить бело-красно-белый флаг, который в годы Великой Отечественной стал символом зверств на белорусской земле, экстремистским. Соответственно, запретить его к публичной демонстрации. В пресс-службе ведомства отметили, что обращение будет изучено в установленном законом порядке.