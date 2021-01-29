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Прокуратура приняла к рассмотрению обращение о символике

29.01.2021 20:45 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Генеральная прокуратура приняла к рассмотрению коллективное обращение о незарегистрированной символике. Более сотни граждан Беларуси требуют причислить бело-красно-белый флаг, который в годы Великой Отечественной стал символом зверств на белорусской земле, экстремистским. Соответственно, запретить его к публичной демонстрации. В пресс-службе ведомства отметили, что обращение будет изучено в установленном законом порядке.
 
 
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Генеральная прокуратура приняла к рассмотрению коллективное обращение о незарегистрированной символике. Более сотни граждан Беларуси требуют причислить ...
 
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