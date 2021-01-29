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Экс-директора ЧАЭС будут судить за продажу "фонящего" металлолома
30.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 янв – Sputnik. Бывшего директора Чернобыльской АЭС будут судить в Украине за продажу радиоактивного металлолома со станции, сообщил в пятницу офис генерального прокурора страны.
Киевская областная прокуратура уже направила материалы по делу (незаконное обращение с радиоактивными материалами) в суд.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Установлено, что в июле 2019 года, работая в должности руководителя Чернобыльской АЭС, он объявил аукцион на продажу более 500 тонн радиационно загрязненного металлолома", – говорится в сообщении.
Кроме того, стоимость металла была существенно занижена, в результате чего государству был причинен ущерб в размере около 97 тысяч долларов.
Аукцион выиграла сомнительная компания, которая не имела необходимых лицензий и разрешительных документов для работы с такой категорией опасных материалов.
По информации прокуратуры, вторым фигурантом дела стал руководитель ООО, которое стало победителем на торгах.
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Стоимость загрязненного металла была занижена почти на 100 тысяч долларов, а аукцион выиграла сомнительная компания.
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