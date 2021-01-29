Двоюродный брат Бейонсе – рэпер Kardone застрелен в Техасе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Американский рэпер Мартелл Деруэн, выступавший под псевдонимом Kardone и являвшийся кузеном исполнительницы Бейонсе, застрелен в Техасе, сообщила газета The Sun .

По информации издания, тело 34-летнего певца было обнаружено правоохранителями во вторник в его квартире в городе Сан-Антонио.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @lamkardone

В настоящее время полицейские ищут 21-летнюю подругу рэпера Сашу Скаре, которая является основным подозреваемым – в отношении нее выдан ордер на арест в связи с подозрением в убийстве.

Деруэн сделал успешную рэп-карьеру под сценическим псевдонимом Kardone. Он также был двоюродным братом Бейонсе, хотя о родстве с певицей говорил неохотно, поскольку не желал связывать свои достижения в музыке со знаменитой певицей.