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Двоюродный брат Бейонсе – рэпер Kardone застрелен в Техасе

30.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Американский рэпер Мартелл Деруэн, выступавший под псевдонимом Kardone и являвшийся кузеном исполнительницы Бейонсе, застрелен в Техасе, сообщила газета The Sun.

По информации издания, тело 34-летнего певца было обнаружено правоохранителями во вторник в его квартире в городе Сан-Антонио.

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Публикация от @lamkardone

В настоящее время полицейские ищут 21-летнюю подругу рэпера Сашу Скаре, которая является основным подозреваемым – в отношении нее выдан ордер на арест в связи с подозрением в убийстве.

Деруэн сделал успешную рэп-карьеру под сценическим псевдонимом Kardone. Он также был двоюродным братом Бейонсе, хотя о родстве с певицей говорил неохотно, поскольку не желал связывать свои достижения в музыке со знаменитой певицей.

 
Теги: Минск
 
 
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Тело 34-летнего певца было обнаружено правоохранителями во вторник в его квартире в городе Сан-Антонио.
 
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