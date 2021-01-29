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Двоюродный брат Бейонсе – рэпер Kardone застрелен в Техасе
30.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 янв – Sputnik. Американский рэпер Мартелл Деруэн, выступавший под псевдонимом Kardone и являвшийся кузеном исполнительницы Бейонсе, застрелен в Техасе, сообщила газета
По информации издания, тело 34-летнего певца было обнаружено правоохранителями во вторник в его квартире в городе Сан-Антонио.
В настоящее время полицейские ищут 21-летнюю подругу рэпера Сашу Скаре, которая является основным подозреваемым – в отношении нее выдан ордер на арест в связи с подозрением в убийстве.
Деруэн сделал успешную рэп-карьеру под сценическим псевдонимом Kardone. Он также был двоюродным братом Бейонсе, хотя о родстве с певицей говорил неохотно, поскольку не желал связывать свои достижения в музыке со знаменитой певицей.
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Тело 34-летнего певца было обнаружено правоохранителями во вторник в его квартире в городе Сан-Антонио.
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