В автокатастрофе под Самарой погибли 12 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 янв – Sputnik. Двенадцать человек погибли в результате столкновения рейсового микроавтобуса, фуры и внедорожника в Самарской области, сообщили Следственном комитете РФ.

Трагедия произошла вечером в пятницу, 29 января, на трассе М-5 в районе села Заборовка: рейсовый микроавтобус Citroen направлялся в сторону Сызрани и столкнулся с грузовиком DAF и легковым автомобилем Chevrolet Niva.

"На текущий момент в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 12 человек, и еще 12 получили телесные повреждения различной степени тяжести, 5 из которых находятся в реанимации", - сообщили в СК.

Состояние пострадавших

По информации регионального Минздрава, пострадавшие были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, повреждениями живота и конечностей.

"Сейчас идут противошоковые реанимационные мероприятия и оценивается возможность и периодичность эвакуации в областной центр", - рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Среди госпитализированных есть шестимесячный ребенок, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. В настоящее время его планируется перевести в областную детскую больницу. Кроме того, в течение ближайших суток в больницу могут перевести еще четырех пострадавших.

Причина аварии

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил направить на место происшествия наиболее опытные следователи-криминалисты центрального аппарата. "Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль", - заявил официальный представитель СК Светлана Петренко.

По предварительным данным, занос полуприцепа грузовика мог стать причиной ДТП. "По предварительным данным водитель грузового автомобиля DAF допустил занос полуприцепа и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Citroen", - говорится в сообщении регионального МВД.