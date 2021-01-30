Под Крупками столкнулись фуры

Источник материала: БT

На автодороге М1 произошло лобовое столкновение грузовиков. По предварительной информации, водитель Mercedes с полуприцепом не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со Scania. В результате аварии "немец" загорелся. После тушения пламени сотрудниками МЧС в кабине Scania обнаружены два трупа: 54-летнего уроженца Кобрина и 45-летнего уроженца Молодечно. На месте работают спасатели и ГАИ. Устанавливаются причины происшествия.