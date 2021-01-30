Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 янв – Sputnik. Неизвестные "заминировали" сразу несколько крупных объектов в Минске, а также самолет международного рейса, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

На электронную почту БЖД днем в субботу, 30 января, поступило письмо о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала, самолета, следующего из Минска в Стокгольм и торговых центров "Дана Молл" и "Галилео".

На места выбыли сотрудники милиции, спасатели и саперы. В ГУВД принесли извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности.

Что и когда "минировали" в Беларуси в последнее время?

Детский сад в Несвиже был "заминирован" аккурат под Новый 2021 год, 31 декабря, местной жительницей, которая находилась в нетрезвом состоянии. Детсад находился напротив здания РОВД, так что милиционеры прибыли быстро. Из учреждения экстренно эвакуировали 41 ребенка. Взрывчатки не обнаружили.

В сентябре 2020-го минчанин, уроженец Калининграда, будучи пьяным, позвонил на номер "102" и сообщил о наличии у него взрывных устройств и о готовящемся взрыве в здании Дворца Независимости. Вскоре он был задержан. В конце прошлого года его судили: обвиняемому назначено три месяца ареста, а также принудительное лечение от алкогольной зависимости.

Напомним, санкция статьи 340 "Заведомо ложное сообщение об опасности" Уголовного кодекса Беларуси предусматривает до 7 лет лишения свободы.