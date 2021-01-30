|
Иностранца подозревают в хищении продукции МТЗ на сумму в 2,3 млн евро
Источник материала: БT
Иностранец подозревается в хищении продукции МТЗ на сумму в 2 миллиона 300 тысяч евро. Сотрудники ГУБОП установили подозреваемого в хищении 154 тракторов. Им оказался руководитель иностранного торгового дома ОАО "МТЗ", который расположен на территории одной из стран Евросоюза.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении гражданина Литвы за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иностранец подозревается в хищении продукции МТЗ на сумму в 2 миллиона 300 тысяч евро. Сотрудники ГУБОП установили подозреваемого в хищении 154 тракторов. Им оказался...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)