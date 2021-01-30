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Иностранца подозревают в хищении продукции МТЗ на сумму в 2,3 млн евро

30.01.2021 14:39 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Иностранец подозревается в хищении продукции МТЗ на сумму в 2 миллиона 300 тысяч евро. Сотрудники ГУБОП установили подозреваемого в хищении 154 тракторов. Им оказался руководитель иностранного торгового дома ОАО "МТЗ", который расположен на территории одной из стран Евросоюза.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении гражданина Литвы за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.

 
 
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Иностранец подозревается в хищении продукции МТЗ на сумму в 2 миллиона 300 тысяч евро. Сотрудники ГУБОП установили подозреваемого в хищении 154 тракторов. Им оказался...
 
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