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Японка 10 лет хранила в морозилке тело умершей матери
31.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 янв – Sputnik. Правоохранители Японии арестовали 48-летнюю Юми Йошино после того, как в ее квартире в морозильной камере было обнаружено тело ее матери, сообщает ВВС.
© REUTERS / KYODO
Подозреваемая рассказала, что спрятала тело еще 10 лет назад после того, как нашла мать мертвой, поскольку "не хотела выезжать" из дома в Токио, в котором они жили.
Отмечается, что установить время и причину смерти женщины не удалось, однако видимых ран зафиксировано не было. При этом полиция отмечает, что тело было согнуто для того, чтобы поместиться в морозильную камеру.
Страшная находка была сделана уборщицей, после того как подозреваемая была вынуждена освободить квартиру из-за неуплаты. Юми Йошино арестовали в пятницу в отеле города Тиба, недалеко от Токио.
Похожий случай произошел в Японии
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Сообщается, что страшная находка была сделана уборщицей, после того как подозреваемая была вынуждена освободить квартиру из-за неуплаты.
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