ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Японка 10 лет хранила в морозилке тело умершей матери

31.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 янв – Sputnik. Правоохранители Японии арестовали 48-летнюю Юми Йошино после того, как в ее квартире в морозильной камере было обнаружено тело ее матери, сообщает ВВС.

© REUTERS / KYODO
Японца, убившего 9 человек, приговорили к смертной казни

Подозреваемая рассказала, что спрятала тело еще 10 лет назад после того, как нашла мать мертвой, поскольку "не хотела выезжать" из дома в Токио, в котором они жили.

Отмечается, что установить время и причину смерти женщины не удалось, однако видимых ран зафиксировано не было. При этом полиция отмечает, что тело было согнуто для того, чтобы поместиться в морозильную камеру.

Страшная находка была сделана уборщицей, после того как подозреваемая была вынуждена освободить квартиру из-за неуплаты. Юми Йошино арестовали в пятницу в отеле города Тиба, недалеко от Токио.

Похожий случай произошел в Японии в 2018 году. Тогда местного пенсионера задержали за то, что он больше года жил с телом своей умершей жены. Тело женщины, скончавшейся в 2017 году, обнаружили строители, когда работали в доме, определенном под снос.  

Читайте также: 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщается, что страшная находка была сделана уборщицей, после того как подозреваемая была вынуждена освободить квартиру из-за неуплаты.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Бывший лейбл Тимы Белорусских рассказал о пристрастии рэпера к наркотикам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by