Японка 10 лет хранила в морозилке тело умершей матери

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 янв – Sputnik. Правоохранители Японии арестовали 48-летнюю Юми Йошино после того, как в ее квартире в морозильной камере было обнаружено тело ее матери, сообщает ВВС.

Подозреваемая рассказала, что спрятала тело еще 10 лет назад после того, как нашла мать мертвой, поскольку "не хотела выезжать" из дома в Токио, в котором они жили.

Отмечается, что установить время и причину смерти женщины не удалось, однако видимых ран зафиксировано не было. При этом полиция отмечает, что тело было согнуто для того, чтобы поместиться в морозильную камеру.

Страшная находка была сделана уборщицей, после того как подозреваемая была вынуждена освободить квартиру из-за неуплаты. Юми Йошино арестовали в пятницу в отеле города Тиба, недалеко от Токио.

Похожий случай произошел в Японии в 2018 году . Тогда местного пенсионера задержали за то, что он больше года жил с телом своей умершей жены. Тело женщины, скончавшейся в 2017 году, обнаружили строители, когда работали в доме, определенном под снос.

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