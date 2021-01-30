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Бывший лейбл Тимы Белорусских рассказал о пристрастии рэпера к наркотикам

31.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 янв – Sputnik. В Kaufman Label считают, что принимать запрещенные вещества музыкант Тима Белорусских стал из-за общения со своим новым окружением, об этом представители лейбла написали в Instagram.

© Photo : Instagram / timabelorusskih
Кто такой Тима Белорусских и за что его задержали

"Наркотики уничтожают отношения между теми, кто употребляет, и теми, кто не употребляет. Постепенно происходит недопонимание, а в конечном итоге сносит башню, и ты выходишь из-под контроля. Вывод: не употребляйте наркотики", – говорится в сообщении на странице Kaufman Label.

Популярный рэпер работал с лейблом с 2017 года, в конце декабря 2020-го он сообщил о том, что разрывает сотрудничество.

Что произошло

Тиму Белорусских (настоящее имя – Тимофей Морозов) задержали 6 января в одном из клубов Минска. При обыске у него нашли 0,4 грамма гашиша. Против 22-летнего рэпера возбудили уголовное дело по 328-й статье "Незаконные без цели сбыта изготовление, приобретение, хранение наркотических средств", он был отпущен под залог.

Сейчас специалисты проводят химические и судебно-генетические экспертизы, певцу грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы от двух до пяти лет.

Тимофей Морозов родился в 1998 году в Минске в семье музыкантов. Известность рэпер получил после выхода песен "Мокрые кроссы", "Незабудка" и "Витаминка".

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Теги: Минск
 
 
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В отношении исполнителя возбуждено уголовное дело, в настоящий момент эксперты ГКСЭ проводят химические и судебно-генетические экспертизы.
 
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