Водомет в ответ на петарды: в Париже продолжаются протесты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 янв – Sputnik. Протестующие против нового законопроекта, запрещающего публиковать фотографии правоохранителей, бросали бутылки, петарды и дымовые шашки в полицейских на площади Республики в Париже, сообщает РИА Новости .

В ответ стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ, начались задержания. Акция протеста завершилась после начала комендантского часа, протестующие разошлись.

Демонстрации прошли также в Лионе, Лилле, Ницце, Страсбурге, Монпелье, Тулоне, Дижоне, Гавре и многих других французских городах.

Спорная статья

Митинги против законопроекта "О глобальной безопасности" начались в конце 2020 года, после того, как депутаты нижней палаты французского парламента приняли законопроект "О глобальной безопасности".

Протестующие в частности выступают против 24-й статьи, которая предусматривает штраф в 45 тысяч евро и тюремное наказание для тех, кто размещает в интернете фотографии полицейских с их лицами, а также сообщает их адреса и фамилии.

Против статьи выступают и журналистские профсоюзы: они опасаются, что введение этой нормы нанесет серьезный ущерб свободе слова. В правительстве неоднократно заверяли, что закон не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.