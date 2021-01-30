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Водомет в ответ на петарды: в Париже продолжаются протесты
31.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 янв – Sputnik. Протестующие против нового законопроекта, запрещающего публиковать фотографии правоохранителей, бросали бутылки, петарды и дымовые шашки в полицейских на площади Республики в Париже, сообщает
В ответ стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ, начались задержания. Акция протеста завершилась после начала комендантского часа, протестующие разошлись.
Демонстрации прошли также в Лионе, Лилле, Ницце, Страсбурге, Монпелье, Тулоне, Дижоне, Гавре и многих других французских городах.
Спорная статья
Митинги против законопроекта "О глобальной безопасности" начались в конце 2020 года, после того, как депутаты нижней палаты французского парламента приняли законопроект "О глобальной безопасности".
© REUTERS / GONZALO FUENTES
Протестующие в частности выступают против 24-й статьи, которая предусматривает штраф в 45 тысяч евро и тюремное наказание для тех, кто размещает в интернете фотографии полицейских с их лицами, а также сообщает их адреса и фамилии.
Против статьи выступают и журналистские профсоюзы: они опасаются, что введение этой нормы нанесет серьезный ущерб свободе слова. В правительстве неоднократно заверяли, что закон не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.
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Митинг, участники которого выступают против некоторых статей законопроекта "О глобальной безопасности", поначалу проходил спокойно, однако затем вышедшие на...
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