Ужесточить уголовную ответственность за экстремизм предлагают в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 янв – Sputnik. Ужесточить уголовную ответственность за экстремизм предлагает Генеральная прокуратура Беларуси. Об этом рассказал руководитель ведомства Андрей Швед в эфире телеканала "СТВ".

Как заявил Андрей Швед, необходимо дополнить некоторые статьи Уголовного кодекса, чтобы к ответственности привлекались "не только организаторы экстремистских формирований и их руководители, но и любые участники, а также лица, которые оказывают содействие экстремистским формированиям, их финансируют и в любой иной форме способствуют экстремистской деятельности". Также поправки могут быть внесены в закон о противодействии экстремизму, в ряд иных актов законодательства.

Что под этим подразумевается? Как пояснил глава ведомства, это все то, что направлено "на дестабилизацию общественной обстановки, нарушение общественного порядка и иные противоправные и негативные последствия": обучение людей, распространение среди них экстремистских взглядов, пропаганда, разжигание розни и тому подобное.

"То есть любые формы действия, которые направлены на то, чтобы предать действиям экстремистских формирований определенный результат, направленный на дестабилизацию общественной обстановки, нарушение общественного порядка и иные противоправные и негативные последствия", - объяснил Швед.

Он выразил уверенность, что это будет носить не только серьезный профилактический характер, но и поможет на корню пресекать финансирование экстремисткой деятельности.

Затронул Генеральный прокурор Беларуси и тему амнистии, ответив, что "государство будет подходить более взвешенно в этих вопросах".

Борьба с экстремизмом

Александр Лукашенко 28 января на совещании по вопросам совершенствования законодательства поинтересовался , достаточно ли делают в стране в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом.

"Нам важно определиться, чего реально не хватает в законодательстве для надежного выявления и пресечения любых действий, направленных против государства", – подчеркнул президент.

По итогам совещания было решено, что изменения в законодательство, связанные с внутриполитической ситуацией в стране, будут подготовлены и внесены в ближайшие два месяца.

Как стало известно, поправки будут внесены в Уголовный и Трудовой кодексы – для пресечения призывов к забастовкам. Также будет проведена ревизия закона об экстремизме, принят закон о недопущении героизации нацизма, предусмотрят меры по защите персональных данных правоохранителей, судей и журналистов.

Генпрокуратура сообщила, что готовится пакет документов о признании бело-красно-белой и иной символики экстремистской.