﻿ Ужесточить уголовную ответственность за экстремизм предлагают в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ужесточить уголовную ответственность за экстремизм предлагают в Беларуси

01.02.2021 09:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 янв – Sputnik. Ужесточить уголовную ответственность за экстремизм предлагает Генеральная прокуратура Беларуси. Об этом рассказал руководитель ведомства Андрей Швед в эфире телеканала "СТВ".

Как заявил Андрей Швед, необходимо дополнить некоторые статьи Уголовного кодекса, чтобы к ответственности привлекались "не только организаторы экстремистских формирований и их руководители, но и любые участники, а также лица, которые оказывают содействие экстремистским формированиям, их финансируют и в любой иной форме способствуют экстремистской деятельности". Также поправки могут быть внесены в закон о противодействии экстремизму, в ряд иных актов законодательства.

© Photo : Генеральная прокуратура Республики Беларусь
Бело-красно-белый флаг признают экстремистским – Генпрокуратура

Что под этим подразумевается? Как пояснил глава ведомства, это все то, что направлено "на дестабилизацию общественной обстановки, нарушение общественного порядка и иные противоправные и негативные последствия": обучение людей, распространение среди них экстремистских взглядов, пропаганда, разжигание розни и тому подобное.

"То есть любые формы действия, которые направлены на то, чтобы предать действиям экстремистских формирований определенный результат, направленный на дестабилизацию общественной обстановки, нарушение общественного порядка и иные противоправные и негативные последствия", - объяснил Швед.

Он выразил уверенность, что это будет носить не только серьезный профилактический характер, но и поможет на корню пресекать финансирование экстремисткой деятельности.

Затронул Генеральный прокурор Беларуси и тему амнистии, ответив, что "государство будет подходить более взвешенно в этих вопросах".

Борьба с экстремизмом

Александр Лукашенко 28 января на совещании по вопросам совершенствования законодательства поинтересовался, достаточно ли делают в стране в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом.

© Sputnik / Виктор Толочко
Беларусь "переосмыслит" законодательство с учетом протестов - генпрокурор

"Нам важно определиться, чего реально не хватает в законодательстве для надежного выявления и пресечения любых действий, направленных против государства", – подчеркнул президент.

По итогам совещания было решено, что изменения в законодательство, связанные с внутриполитической ситуацией в стране, будут подготовлены и внесены в ближайшие два месяца.

Как стало известно, поправки будут внесены в Уголовный и Трудовой кодексы – для пресечения призывов к забастовкам. Также будет проведена ревизия закона об экстремизме, принят закон о недопущении героизации нацизма, предусмотрят меры по защите персональных данных правоохранителей, судей и журналистов.

Генпрокуратура сообщила, что готовится пакет документов о признании бело-красно-белой и иной символики экстремистской. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генпрокуратура Беларуси предлагает внести ряд изменений в Уголовный кодекс "в первую очередь", также поправки могут быть внесены в закон о противодействии...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Японка 10 лет хранила в морозилке тело умершей матери
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by