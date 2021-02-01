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Просили расстрел: в Минске огласят приговор по делу об убийстве бизнесмена

01.02.2021 09:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 фев – Sputnik. Минский городской суд сегодня огласит решение по делу об убийстве бизнесмена Андрея Косяка, обвиняемыми по которому проходят Алексей Синькевич и Ростислав Светчиков.

Их уже судили за убийство этого бизнесмена и вынесли приговор, по которому каждый получил более 20 лет лишения свободы. То уголовное дело было расследовано без главной улики - тела убитого. Спустя два года послу убийства тело было найдено, старый приговор отменен и был назначен новый суд.

"Оглашение судебного постановления по уголовному делу о совершенном убийстве с целью скрыть другое убийство и о краже пройдет 1 февраля в 15:00", - сообщили Sputnik в понедельник в Минском городском суде.

Коллегия по уголовным делам рассматривала дело в выездном судебном заседании - в большом зале суда Московского района Минска. Данное решение было принято в связи с особенностями конвоирования обвиняемых - ни находятся в разных клетках в зале суда. Кроме этого, один из обвиняемых - Синькевич приговорен к пожизненному заключению - за убийство бизнесмена из Березино Метельского.

Теперь Синькевича судили за то, что, по данным следствия, что в конце сентября – начале ноября 2016 года он вместе со Светчиковым разработал план, предусматривающий совершение ими убийства Косяка, осведомленного о совершении ими преступлений в отношении бизнесмена Метельского.

Прокурор в ходе прений попросил суд назначить Синькевичу смертную казнь, а Светчикову - 25 лет лишения свободы. Обвиняемый Синькевич полностью вины своей не признает, он убеждает суд, что не убивал ни Косяка, ни Метельского. Светчиков также полностью отрицает вину в убийстве Косяка, по делу об убийстве Метельского его судили за вымогательство.

 
Теги: Минск
 
 
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Это будет третий приговор в отношении обвиняемого в убийстве, за лишение жизни другого бизнесмена суд уже назначил ему пожизненное заключение.
 
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