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Военные объявили режим ЧП в Мьянме

01.02.2021 09:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 фев – Sputnik. Военные Мьянмы объявили о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один год, об этом сообщает агентство Синьхуа.

© REUTERS / Leah Millis
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Президент страны Аун Сан Су Чжи и некоторые другие высокопоставленные лица из правящей партии задержаны.

Обязанности главы государства пока исполняет вице-президент Мьин Све. Сообщается, что власть в Мьянме будет передана главнокомандующему армией национальной обороны Мин Аун Хлаину.

Военные заявили, что решение о ЧП они приняли из-за фальсификаций на парламентских выборах, которые состоялись в ноябре прошлого года. Арест чиновников произошел в день, когда должна была открыться первая сессия парламента нового созыва.

В Мьянме наблюдаются проблемы с подключением к интернету, а также с телефонной связи в столице - городе Нейпьидо. Правительственные ТВ и радио прекратили вещание.

Выборы в парламент прошли 8 ноября 2020 года. В результате Партия солидарности и развития Союза, которую поддерживают военные, проиграла "Национальной лиге за демократию". Командование вооруженными силами заявило о махинациях и захватило власть в стране.

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Теги: Минск
 
 
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Президент страны, а также некоторые руководители правительства задержаны, руководить Мьянмой будет главнокомандующий вооруженными силами.
 
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