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В Петриковском районе на Припяти под лед провалились двое мужчин - их до сих пор не нашли

01.02.2021 12:37 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Припяти в Петриковском районе под лед провалились двое мужчин. Их не могут найти до сих пор, сообщили в ОСВОДе.


Фото: ОСВОД

Трагедия произошла днем 31 января около паромной переправы недалеко от деревни Снядин.

Дежурный по паромной переправе заметил провалившихся людей и до приезда спасателей попытался оказать им помощь, но вскоре мужчины ушли под лед.

Водолазы до сих пор продолжают поиски мужчин.

 
 
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Трагедия произошла днем 31 января около паромной переправы недалеко от деревни Снядин.
 
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