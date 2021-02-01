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В Петриковском районе на Припяти под лед провалились двое мужчин - их до сих пор не нашли
Источник материала: Tut.by
На Припяти в Петриковском районе под лед провалились двое мужчин. Их не могут найти до сих пор, сообщили в ОСВОДе.
Трагедия произошла днем 31 января около паромной переправы недалеко от деревни Снядин.
Дежурный по паромной переправе заметил провалившихся людей и до приезда спасателей попытался оказать им помощь, но вскоре мужчины ушли под лед.
Водолазы до сих пор продолжают поиски мужчин.
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Трагедия произошла днем 31 января около паромной переправы недалеко от деревни Снядин.
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