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Несколько десятков рыбаков дрейфуют на льдине у берегов Сахалина

01.02.2021 13:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 фев – Sputnik. Спецслужбы проводят операцию по спасению 40 рыбаков, оказавшихся на льдине у берегов Сахалина, сообщает пресс-служба правительства области.

Мужчины вышли на рыбалку несмотря на предупреждения и оказались "оторванными" от припая (неподвижного льда вдоль берега). Большая трещина образовалась на льду у села Стародубское Долинского района, природное явление объясняется сильными волнениями в Охотском море.

"Несмотря на предупреждение об опасности, любители зимнего отдыха вышли на рыбалку. В результате оторванными от берега оказались около 40 человек. Ситуация находится на постоянном контроле в правительстве Сахалинской области", - говорится в сообщении правительства.

На данный момент идет операция по спасению рыбаков. В ней задействованы  22 человека и 14 единиц техники – автотранспорт, снегоходы, резиновые лодки.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Любители зимней рыбалки оказались в природной ловушке: 40 человек "застряли" на льдине в Охотском море.
 
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