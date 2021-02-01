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В Витебске вынесли вердикт в отношении двух фигурантов по наркоделу

01.02.2021 16:17 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Два года домашней химии и 10 с половиной лет строго режима. В Витебске вынесли вердикт в отношении двух фигурантов по наркоделу. Установлено, что в апреле прошлого года 22-летний житель областного центра вошел в состав интернет-магазина по продаже наркотиков. Забирал он товар на территории Минского, Молодечненского и Могилевского районов. Задержали дилера в мае, после возвращения из Минска. В машине фигурантов нашли 85 граммов марихуаны и 0,7 грамма мефедрона. При этом 26-летний водитель авто успел в пути купить у дилера наркотик, за что также предстал перед судом.

Добавим, что у фигуранта остались жена и двое детей. Приговор в законную силу еще не вступил, у сторон есть время его обжаловать.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Два года домашней химии и 10 с половиной лет строго режима. В Витебске вынесли вердикт в отношении двух фигурантов по наркоделу. Установлено, что в апреле прошлого...
 
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