Источник материала: БT

Два года домашней химии и 10 с половиной лет строго режима. В Витебске вынесли вердикт в отношении двух фигурантов по наркоделу. Установлено, что в апреле прошлого года 22-летний житель областного центра вошел в состав интернет-магазина по продаже наркотиков. Забирал он товар на территории Минского, Молодечненского и Могилевского районов. Задержали дилера в мае, после возвращения из Минска. В машине фигурантов нашли 85 граммов марихуаны и 0,7 грамма мефедрона. При этом 26-летний водитель авто успел в пути купить у дилера наркотик, за что также предстал перед судом.

Добавим, что у фигуранта остались жена и двое детей. Приговор в законную силу еще не вступил, у сторон есть время его обжаловать.