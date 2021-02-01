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В США 9-летней девочке в лицо распылили перцовый газ при задержании

01.02.2021 16:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 фев – Sputnik. На 9-летнюю девочку из Рочестера (штат Нью-Йорк) полицейские надели наручники и распылили ей в лицо перцовый спрей, сообщает New York Times.

В пятницу 29 января в местную полицию поступил звонок, правоохранителей вызвали в связи с "семейными проблемами". По словам заместителя начальника полиции Андре Андерсона, 9-летняя девочка "дала понять, что хотела убить себя и свою маму".

На опубликованных правоохранителями кадрах видеонаблюдения видно, что ребенок оказывает полицейским сопротивление, когда те пытались усадить ее в служебное авто, чтобы отвезти в больницу. Девочка заявила, что не сядет в машину, пока не увидится с отцом. Полицейские надели на нее наручники, после чего девочка вновь отказалась ехать с ними. Тогда правоохранители применили перцовый газ.  

Ребенка госпитализировали, а позже выписали.

Мэр города Лавли Уоррен отреагировала на инцидент и заявила, что полицейским нужно улучшить подготовку к подобным ситуациям, а также проявлять больше сочувствия и сострадания.

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Теги: Минск
 
 
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Полиция пыталась усадить ребенка на сидение служебного автомобиля, однако девочка отказалась и заявила, что хочет увидеть своего отца.
 
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