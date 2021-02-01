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Второй пожизненный: Мингорсуд огласил приговор убийце бизнесмена
01.02.2021 16:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 фев – Sputnik. Минский городской суд признал Алексея Синькевича и Ростислава Светчикова виновными в убийстве бизнесмена Андрея Косяка, решением суда первому назначено пожизненное заключение, второму – 23 года лишения свободы, передает корреспондент Sputnik.
Прокурор просил для Синькевича смертную казнь, для Светчикова – 25 лет. Оглашенный приговор неокончательный и может быть обжалован в 10-дневной срок.
© Sputnik / Анна Нефедова
Их уже судили за убийство этого бизнесмена и
Прокурор отказался давать комментарии для прессы после оглашения этого приговора.
Не стал говорить о назначенных осужденным срокам и брат Синькевича, который заявил, что пока не знает, будет ли обжаловать приговор, но отметил: хорошо, что его родственнику не присудили высшую меру.
Коллегия по уголовным делам Мингорсуда в конце января завершила судебное следствие по делу об убийстве топ-менеджера столичной компании Андрея Косяка.
© Photo : БелаПАН / Сергей Сацюк
Ростислав Светчиков с адвокатом
Обвиняемыми по данному запутанному и резонансному делу проходили двое, получивший ранее пожизненный срок Синькевич, а также приговоренный к 24 годам колонии Светчиков. Такие сроки им были
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Для одного из обвиняемых государственный обвинитель просил высшую меру наказания – смертную казнь.
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