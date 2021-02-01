Второй пожизненный: Мингорсуд огласил приговор убийце бизнесмена

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 фев – Sputnik. Минский городской суд признал Алексея Синькевича и Ростислава Светчикова виновными в убийстве бизнесмена Андрея Косяка, решением суда первому назначено пожизненное заключение, второму – 23 года лишения свободы, передает корреспондент Sputnik.

Прокурор просил для Синькевича смертную казнь, для Светчикова – 25 лет. Оглашенный приговор неокончательный и может быть обжалован в 10-дневной срок.

Их уже судили за убийство этого бизнесмена и вынесли приговор , по которому каждый получил более 20 лет лишения свободы. То уголовное дело было расследовано без главной улики - тела убитого. Спустя два года послу убийства труп был найден, старый приговор отменен и был назначен новый суд.

Прокурор отказался давать комментарии для прессы после оглашения этого приговора.

Не стал говорить о назначенных осужденным срокам и брат Синькевича, который заявил, что пока не знает, будет ли обжаловать приговор, но отметил: хорошо, что его родственнику не присудили высшую меру.

Коллегия по уголовным делам Мингорсуда в конце января завершила судебное следствие по делу об убийстве топ-менеджера столичной компании Андрея Косяка.

© Photo : БелаПАН / Сергей Сацюк Ростислав Светчиков с адвокатом

Обвиняемыми по данному запутанному и резонансному делу проходили двое, получивший ранее пожизненный срок Синькевич, а также приговоренный к 24 годам колонии Светчиков. Такие сроки им были назначены по делу об убийстве бизнесмена из Березино Метельского. До этого их уже судили за убийство бизнесмена Андрея Косяка.

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