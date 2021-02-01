Два человека провалились под лед в Петриковском районе, их ищут второй день

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 фев – Sputnik. Двое мужчин провалились под лед на реке Припяти возле деревне Снядин, об этом сообщили в ОСВОД Гомельской области.

Трагический инцидент произошел накануне. В 15:21 поступило сообщение о том, что около паромной переправы на реке провалились под лед два человека.

Сотрудники ОСВОД и РОЧС прибыли на место вызова в 15:38. Они увидели, что на расстоянии в 20 метрах от берега лед проломлен, рядом лежала одежда.

Выяснилось, что тонущих мужчин увидел дежурный по паромной переправе. Он попытался оказать помощь, используя подручные средства, однако лед был тонкий, а люди находились достаточно далеко. Через некоторое время они ушли под лед.

Поиск мужчин в настоящее время продолжается водолазами Петриковской спасательной станции ОСВОД и сотрудниками пожарного аварийно-спасательного отряда Гомельского областного управления МЧС.

Ранее в Речицком районе утонул рыбак - его также увидели находившиеся неподалеку люди. Очевидцы пытались спасти мужчину, однако не смогли приблизиться на необходимое расстояние из-за тонкого льда. Мужчину спасти не удалось, оперативно достать тело из Днепра также не получилось.

Всего с начала текущего года в водоемах страны уже утонули более 10 человек, в том числе двое детей.

Читайте также: