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Два человека провалились под лед в Петриковском районе, их ищут второй день
01.02.2021 16:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 фев – Sputnik. Двое мужчин провалились под лед на реке Припяти возле деревне Снядин, об этом сообщили в ОСВОД Гомельской области.
© Sputnik / Игорь Подгорный
Трагический инцидент произошел накануне. В 15:21 поступило сообщение о том, что около паромной переправы на реке провалились под лед два человека.
Сотрудники ОСВОД и РОЧС прибыли на место вызова в 15:38. Они увидели, что на расстоянии в 20 метрах от берега лед проломлен, рядом лежала одежда.
Выяснилось, что тонущих мужчин увидел дежурный по паромной переправе. Он попытался оказать помощь, используя подручные средства, однако лед был тонкий, а люди находились достаточно далеко. Через некоторое время они ушли под лед.
Поиск мужчин в настоящее время продолжается водолазами Петриковской спасательной станции ОСВОД и сотрудниками пожарного аварийно-спасательного отряда Гомельского областного управления МЧС.
Ранее в Речицком районе
Всего с начала текущего года в водоемах страны уже утонули более 10 человек, в том числе двое детей.
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Из-за тонкого льда очевидец не смог приблизиться к тонущим людям, розыском погибших занимаются водолазы и специалисты МЧС.
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