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Школьницы отравились алкоголем и попали в больницу - продавцу грозит штраф

01.02.2021 16:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 фев – Sputnik.  Две жительницы Солигорска оказались в больнице после дискотеки, 15-летним пациенткам поставлен диагноз "алкогольное отравление", сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

© Photo : УВД Витебского облисполкома
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Одной из пострадавших понадобилась интенсивная терапия в реанимационной палате. Пока ей оказывали помощь, всю цепочку событий удалось восстановить инспекторам по делам несовершеннолетних.

Выяснилось, что школьницы отправились на местную дискотеку, где встретили 16-летнего знакомого. Девушки попросили компаньона приобрести алкоголь. Бутылку водки выпили во дворе и вернулись на танцпол. Так как подростки имели явные признаки опьянения, охрана настояла на вызове родителей.

Ответственность за распитие алкоголя в Беларуси и появление в нетрезвом виде для несовершеннолетних наступает с 16 лет, за покупку для него алкогольных или слабоалкогольных напитков – с 18 лет. Знакомому девушек за вовлечение в антиобщественное поведение в силу возраста удастся избежать наказания.

Штраф от 20 до 50 базовых может быть назначен продавщице за продажу алкогольных напитков несовершеннолетним.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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