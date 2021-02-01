Гибель группы студентов на перевале Дятлова: причем тут Ельцин?

Источник материала: Sputnik Беларусь

В 90-е годы прошлого века однокурсники "дятловцев" через Наину Ельцину попросили первого президента Российской Федерации взять под личный контоль расследование трагедии на перевале Дятлова.

В 2018 году Наина Иосифовна рассказала, что тогда Ельцин собрал генералов спецслужб и потребовал: копать по полной. Но пролить свет на таинственную смерть группы Дятлова так и не полчилось.

В 2019 году к расследованию вновь вернулись. А в 2020 сняли сериал, в котором показали Ельцина-студента. Сегодня эксперты говорят, что если бы "дятловцы" взяли Бориса Ельцина собой, история России была бы совершенно иной. Но как известно, она не терпит сослагательных наклонений.

Так что же случилось на перевале?

27 января 1959 года группа из 8 студентов Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход по Северному Уралу. Они планировали покорить две вершины – Отртен и Ойка-чакур и 12 февраля спуститься в поселок Визжай – конечную точку маршрута. Но в назначенной точке в условленное время они не появились.

Спустя 9 дней по их маршруту выдвинулись спасательные отряды. Сначала на склоне горы Холатчахль нашли разрезанную палатку. Затем в полутора километрах от нее – двоих погибших дятловцев. Недалеко от этого места – еще троих. В мае, когда сошел снег, в овраге нашли последних четверых погибших туристов. Все девять – полураздетые, в странных позах, с необычными для этой местности пугающими ранами.

До сих пор не было единой версии гибели группы Дятлова – трагедия породила множество слухов, среди которых и паранормальные явления, и испытания оружия. До 70-х годов прошлого века уголовное дело о гибели девяти лыжников было засекречено.

Что сказала Генпрокуратура РФ

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина, а также плохая видимость, которая не позволила молодым людям найти палатку, из которой они выбежали, сообщил заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков.

Генпрокуратура проводила проверку для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова. Вернутся к рассмотрению этого дела было решено спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества.

Роковые 50 метров

Проведен ряд экспертиз на местности, где погибли туристы, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС. По данным ведомства, документов, чтобы дать ответ на вопрос, что произошло в 1959 году на перевале Дятлова, в уголовном деле достаточно.

"Версия о лавине нашла свое полное подтверждение, но причиной гибели является не только она", - сказал Курьяков.

По его словам, когда начался сход лавины, туристы выскочили из палатки, разрезав ее.

"Группа ушла на 50 метров (от палатки), и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно… Но здесь вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50 метров", - отметил заместитель начальника управления.

Во время расследования был проведен эксперимент, который подтвердил, что с закрытыми глазами невозможно найти палатку, даже если знаешь, в каком примерно направлении она находится.

Попытки найти палатку привели к тому, что туристы замерзли – они выскочили без обуви, без верхней одежды, а температура была около 40-45 градусов мороза.

"Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было", - заключил Курьяков.

75 версий

Курьяков пояснил, что седственной группе пришлось отработать десятки версий.

"Версий 75. Мы все эти 75 версий разбили на девять групп. Эти группы следующие: прокурору Ивделя было известно о проверке за две недели до нахождения палатки; необоснованное внимание со стороны генеральной прокуратуры СССР – соответственно, за этим делом есть какая-то другая информация о том, что там реально произошло; летающие объекты – светящиеся шары; испытание ракетной техники; ядерный взрыв; ураган, который разорвал палатку; сейсмические явления на Северном Урале; один из туристов выдавал себя за Золотарева, на самом деле это был другой человек, который назывался то Александром, то Семеном; лавина. Мы все эти девять версий проверили и каждой дали свою оценку", - сказал Курьяков.

Информация, что прокуратура якобы за две недели до обнаружения палатки знала о гибели туристов во время проверки не подтвердилась.

Что касается летающих объектов, эксперт пришел к выводу, что они были иллюзией, так как двигались по направлению ветра со скоростью ветра. Также было опровергнуто, что эти объекты могут иметь отношение к ракетам: в даты похода туристов был запуск ракеты с полигона Капустин Яр, но с перевала Дятлова ее не было бы видно. Версия о ядерном взрыве также не подтвердилась - книги и вещи туристов имели обычный радиационный фон.

Версию об урагане прокуратура рассматривала детально, поскольку в районе перевала Дятлова действительно бывают сильные ветра до 50-70 метров в секунду, которые, по свидетельству местных жителей, сдували людей и оленей.

"Ураган не подтвердился. Климатологи эти данные опровергли", - отметил заместитель начальника управления генпрокуратуры в УрФО.

Никаких фиксаций сейсмической активности также зарегистрировано не было. По поводу Золотарева выяснилось, что Семен и Александр – это один и тот же человек, поскольку, по заключению эксперта, документы были подписаны одним и тем же лицом, хотя он по-разному себя называл.

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