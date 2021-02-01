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В Могилеве мужчина провалился под лед на реке Днепр и чуть не утонул
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 31 января спасли тонущего в реке Днепр мужчину,
Спасателей вызвали в 16.31. До их приезда едва не утонувшего 35-летнего мужчину из-подо льда вытащила и уже откачивала маневренно-поисковая группа ОСВОДа. Его спасли.
Могилевчанина увезли в больницу с диагнозом «утопление в пресной воде и общая гипотермия». Он в реанимации.
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Могилевчанина спасли, он в больнице.
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