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В Могилеве мужчина провалился под лед на реке Днепр и чуть не утонул

01.02.2021 20:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 31 января спасли тонущего в реке Днепр мужчину, сообщает МЧС. Он провалился под лед в районе городского пляжа.

Спасателей вызвали в 16.31. До их приезда едва не утонувшего 35-летнего мужчину из-подо льда вытащила и уже откачивала маневренно-поисковая группа ОСВОДа. Его спасли.

Могилевчанина увезли в больницу с диагнозом «утопление в пресной воде и общая гипотермия». Он в реанимации.

 
Теги: Могилев
 
 
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