В Могилеве мужчина провалился под лед на реке Днепр и чуть не утонул

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 31 января спасли тонущего в реке Днепр мужчину, сообщает МЧС. Он провалился под лед в районе городского пляжа.

Спасателей вызвали в 16.31. До их приезда едва не утонувшего 35-летнего мужчину из-подо льда вытащила и уже откачивала маневренно-поисковая группа ОСВОДа. Его спасли.

Могилевчанина увезли в больницу с диагнозом «утопление в пресной воде и общая гипотермия». Он в реанимации.