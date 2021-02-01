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Мужчина с ножом напал на пассажиров метро Брюсселя

02.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 фев – Sputnik. Вооруженный ножом мужчина совершил нападение на пассажиров на станции метро "Западный вокзал" в Брюсселе, сообщил канал RTBF со ссылкой на правоохранителей.

По предварительным данным полиции, в результате ЧП, которое произошло около 17:00 по минскому времени, есть пострадавшие.

Как пишет издание RTL Info, нападавшего арестовала полиция. До этого движение на двух ветках городского метро на отдельных участках было приостановлено.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации местных СМИ, сотрудники правоохранительных органов арестовали напавшего на пассажиров мужчину.
 
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