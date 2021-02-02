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Умер актер, сценарист и каскадер Виктор Павлюченков

02.02.2021 10:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 фев – Sputnik. Актер театра и кино Виктор Павлюченков скончался на 58-м году жизни, сообщил на своем официальном сайте Союз кинематографистов России.

© Sputnik / Владимир Федоренко
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"Виктор Владимирович был дружелюбным, отзывчивым, мужественным человеком, любим друзьями и коллегами", - говорится в публикации.

Причина смерти не сообщается.

Павлюченков родился 30 апреля 1963 года. В 1990 году окончил ГИТИС.

Сыграл более 20 ролей в кино. Среди самых известных картин с его участием - "Атаман", "До третьих петухов", "Апостол", "Предсказание", "Всем скорбящим радость". Исполнил главную роль в многосерийном фильме "Батюшка".

© Photo : Централ Партнершип (2008)
Виктор Павлюченков в сериале "Апостол"

Являлся членом Ассоциации каскадеров России. Выполнял всевозможные трюки, делал выступления на конях и саблях.

Павлюченков также писал и исполнял песни. Работал сценаристом телевизионных передач на каналах ТВЦ, РТР, Рен ТВ.

По словам актера, режиссера и кинопродюсера Василия Мищенко, несмотря на успешность роли в фильме "Батюшка", Виктор Павлюченков так и не оказался в числе востребованных актеров и в последнее время находился в состоянии, напоминающем депрессию.

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Теги: Минск
 
 
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Артист скончался при невыясненных пока обстоятельствах. Зрителям он запомнился по главной роли в фильме "Батюшка".
 
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