В сговоре с Тихановским: блогера Неронского суд отправил на 3 года в колонию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 фев – Sputnik. Суд Логойского района Минской области огласил приговор автору YouTube-канала "Слуцк для жизни" Владимиру Неронскому, которого судили по двум статьям Уголовного кодекса.

Как следует из обвинения, противоправные действия он совершал по предварительному сговору с оппозиционерами Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем, которые в настоящее время находятся под стражей. Блогера Неронского за призывы к действиям, которые грубо нарушают общественный порядок и за оскорбление вертикальщика районного уровня, начали судить 12 января.

Во вторник суд Логойского района гласил приговор, в соответствии с которым блогер признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса и ему назначено три года исправительной колонии.

Как следует из обвинения, Неронский с группой лиц по предварительному сговору совершили организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений, организаций.

Кроме этого, в обвинении говорится, что он посредством интернета, мобильного телефона создал и разместил для всеобщего обозрения на одном из YouTube-каналов видеофайлы, содержащие публичные оскорбления, в неприличной форме унижающие честь и достоинство личности представителя власти – председателя Слуцкого районного исполнительного комитета, в связи с выполнением им служебных обязанностей.

В обвинении Неронскому фигурирует Сергей Тихановский. Как следует из обвинения, блогер совершил преступление, связанное с призывами нарушать общественный порядок. Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей в поддержку его супруги, он является обвиняемым по уголовному делу о насилии в отношении сотрудников милиции и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок