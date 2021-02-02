|
В сговоре с Тихановским: блогера Неронского суд отправил на 3 года в колонию
02.02.2021 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев – Sputnik. Суд Логойского района Минской области огласил приговор автору YouTube-канала "Слуцк для жизни" Владимиру Неронскому, которого судили по двум статьям Уголовного кодекса.
Как следует из обвинения, противоправные действия он совершал по предварительному сговору с оппозиционерами Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем, которые в настоящее время находятся под стражей. Блогера Неронского за призывы к действиям, которые грубо нарушают общественный порядок и за оскорбление вертикальщика районного уровня, начали судить 12 января.
Во вторник суд Логойского района гласил приговор, в соответствии с которым блогер признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса и ему назначено три года исправительной колонии.
© Sputnik / Инна Гришук
Как следует из обвинения, Неронский с группой лиц по предварительному сговору совершили организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений, организаций.
Кроме этого, в обвинении говорится, что он посредством интернета, мобильного телефона создал и разместил для всеобщего обозрения на одном из YouTube-каналов видеофайлы, содержащие публичные оскорбления, в неприличной форме унижающие честь и достоинство личности представителя власти – председателя Слуцкого районного исполнительного комитета, в связи с выполнением им служебных обязанностей.
В обвинении Неронскому фигурирует Сергей Тихановский. Как следует из обвинения, блогер совершил преступление, связанное с призывами нарушать общественный порядок. Сергей Тихановский был
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приговор суда первой инстанции неокончательный и может быть обжалован в установленном законом порядке в течение 15 суток.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)