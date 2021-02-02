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Шел к девушке: украинец незаконно пересек белорусскую границу

02.02.2021 13:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 фев ― Sputnik. Гродненские пограничники задержали 19-летнего украинца, который из Польши шел в Беларусь, сообщили Sputnik в Госпогранкомитете.

Следы на снегу обнаружил наряд заставы "Тушемля" в Свислочском районе. К месту выехала тревожная группа, которая в 200 метрах от границы и задержала парня.

Нарушителем оказался 19-летний украинец, что он делал в Польше, неизвестно.

"Его маршрут мы не отслеживали, установлено только, что он гражданин Украины", – рассказал Sputnik официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.

Парень, как уточнили в ГПК, решил нарушить границу осознанно: хотел проведать девушку, которая живет в Беларуси. Для долгого путешествия подготовился основательно: взял палатку, компас, газовый баллончик, вещи, еду и три мобильных телефона.

Задержанного доставили в ИВС Гродненской пограничной группы. В отношении него составили административные протоколы за незаконное пересечение границы и нарушение правил пребывания. Нарушителю грозит депортация с запретом въезда в Беларусь до 5 лет.

Напомним, 1 ноября 2020 года Беларусь временно приостановила пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства.

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Теги: Минск
 
 
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Для перехода кордона и долгого путешествия парень неплохо подготовился: взял палатку, компас, газовый баллончик, вещи, еду и три мобильных телефона.
 
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