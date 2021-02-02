Тела утонувших в Припяти мужчин еще не найдены

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 фев – Sputnik. Продолжаются поиски тел двух мужчин, которые утонули в Припяти 31 января в Петриковском районе, сообщили в Гомельской областной организации ОСВОД.

Трагический инцидент произошел днем в воскресенье : двое жителей деревни Снядин провалились под лед. Это заметил работник паромной переправы, однако помочь тонущим он не смог из-за тонкого льда. На место прибыли сотрудники ОСВОД и МЧС, которые начали поиски погибших.

"Продолжаются поиски двух мужчин, жителей деревни Снядин. В них участвуют спасатели ОСВОД, МЧС и маневренно-поисковая группа Гомельской областной организации ОСВОД. К поиску подключена дополнительная техника", – сказали в организации.

Там также отметили, что работы продолжаются весь световой день: спасатели сменяют друг друга, режут майны и опускаются под лед, чтобы найти тела.

По информации ОСВОД, поиски осложнены из-за больших глубин (до 12 метров) и быстрого течения Припяти.