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Тела утонувших в Припяти мужчин еще не найдены
02.02.2021 15:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев – Sputnik. Продолжаются поиски тел двух мужчин, которые утонули в Припяти 31 января в Петриковском районе, сообщили в Гомельской областной организации ОСВОД.
© Sputnik / Игорь Подгорный
Трагический инцидент
"Продолжаются поиски двух мужчин, жителей деревни Снядин. В них участвуют спасатели ОСВОД, МЧС и маневренно-поисковая группа Гомельской областной организации ОСВОД. К поиску подключена дополнительная техника", – сказали в организации.
Там также отметили, что работы продолжаются весь световой день: спасатели сменяют друг друга, режут майны и опускаются под лед, чтобы найти тела.
По информации ОСВОД, поиски осложнены из-за больших глубин (до 12 метров) и быстрого течения Припяти.
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По информации ОСВОД, поиски осложнены из-за больших глубин (до 12 метров) и быстрого течения Припяти.
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