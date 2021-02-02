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Житель Полоцка поджег сарай, чтобы обокрасть дом пенсионерки

02.02.2021 16:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 2 фев – Sputnik. Необычную схему придумал 22-летний житель райцентра: чтобы обокрасть дом пенсионерки он поджег ее сарай, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

О краже в милицию сообщила потерпевшая женщина 1931 года рождения.

"Женщина сообщила, что неизвестный преступник украл из ее дома сумочку в которой находилось 1500 белорусских рублей. Кражу потерпевшая обнаружила после пожара, который произошел в сарае возле ее дома", - отметили в милиции.

Как удалось выяснить оперативникам, около девяти часов вечера в дом потерпевшей зашел неизвестный молодой человек одетый в темный спортивный костюм, с капюшоном на голове и в защитной маске. Парень сообщил пенсионерке, что у нее горит сарай.

Вместе с дочкой потерпевшей гость начал активно тушить сарай. На шум прибежали соседи, которые также приступили к тушению. Воспользовавшись ситуацией молодой человек зашел в дом к пенсионерке и спросил, где у нее телефон, чтобы вызвать спасателей. Потерпевшая указала парню на комнату, где и хранилась сумочка с деньгами.

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"Опрашивая свидетелей, оперативники отметили находчивость подозреваемого, поскольку одна часть тушивших пожар решили, что он знакомый хозяйки дома, в то время, как другие подумали, что он родственник соседей", - подчеркнули в УВД.

Несмотря на столь хитрый ход, милиционерам удалось вычислить подозреваемого, которым оказался знакомый внучки потерпевшей. Молодой человек узнал, что в доме у пенсионерки хранится крупная сумма денег и придумал необычный план.

В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела - за кражу и поджог.

 
Теги: Витебск
 
 
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Злоумышленник не только совершил поджег, но и активно помогал тушить горевшее здание и даже вызвал спасателей на место происшествия.
 
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