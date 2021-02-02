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Прапорщик обнаружен мертвым в рабочем кабинете в Печах

02.02.2021 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 фев— Sputnik. Компетентные органы проводят проверку по факту смерти старшего прапорщика Сулика, проходившего службу в 72-ом Объединенном учебном центре, сообщили в министерстве обороны.

"Старший прапорщик Сулик был обнаружен сослуживцем в рабочем кабинете без признаков жизни. Обстоятельства в настоящее время выясняются комиссией Минобороны совместно со Следственным комитетом", - сообщили Sputnik во вторник в оборонном ведомстве.

Старшина роты тренажеров обслуживания и учета объектов проходил службу в учебном центре с 2008 года, сказали в министерстве.

Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким старшего прапорщика Сулика и окажет необходимую помощь семье военнослужащего.

 
Теги: Минск
 
 
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Минобороны выразило соболезнования родным и близким военнослужащего и обещало оказать необходимую помощь.
 
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По факту смерти старшего прапорщика в Печах проводится проверка
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