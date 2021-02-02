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Бывшего омоновца нашли повешенным в Гродно. Что говорят жена и СК
02.02.2021 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 2 фев – Sputnik, Инна Гришук. Бывшего бойца ОМОН, который уволился из органов в сентябре прошлого года, нашли повешенным в съемной квартире в одном из микрорайонов Гродно. Трагедия произошла 25 января. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по данному факту.
За два часа до трагедии вел себя как обычно
Обстоятельства трагедии стали известны от супруги погибшего, которая рассказала блогу
"Меня смутили и ключи, которые были брошены на полу, и разбитый светильник. При этом у Максима не было никаких царапин или порезов", – говорит супруга погибшего экс-омоновца.
© Photo : БелАЭС
Вечером Максим перестал отвечать на звонки. Вернувшаяся домой супруга обнаружила его повешенным без признаков жизни. С ее слов, до сентября прошлого года мужчина работал в ОМОН, уволился по состоянию здоровья. До этого был на больничном и не выходил на улицы города во время августовских акций протеста.
Что говорят в милиции и СК?
В пресс-службе УВД Гродненского облисполкома Sputnik подтвердили, что погибший 21-летний мужчина действительно был сотрудником ОМОН до сентября 2020 года. Его увольнение не было связано с событиями, происходящими в стране. Сколько лет молодой человек работал в ОМОН и как характеризовался, не уточнили.
Как сообщила Sputnik официальный представитель Следственного комитета Беларуси по Гродненской области Мария Трушинская, по данным следствия, вечером 25 января поступило сообщение об обнаружении по месту жительства тела 21-летнего мужчины без признаков жизни. Следователями с привлечением специалистов проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертных исследований, опрошены соседи.
По данному факту Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что смерть не носит криминального характера.
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Тело 21-летнего мужчины было найдено 25 января в съемной квартире, в сентябре он по состоянию здоровья уволился из гродненского отряда ОМОН.
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