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В Полоцке парень поджег сарай, чтобы обокрасть 90-летнюю пенсионерку
Источник материала: Tut.by
В Полоцке 22-летний парень украл у пенсионерки из дома 1500 рублей. А чтобы выманить женщину на улицу и проникнуть в жилище, поджег сарай. Подробности криминальной истории
В Полоцкий РОВД обратилась 90-летняя пенсионерка. Она сообщила, что из ее дома неизвестный похитил сумку с 1500 рублей. Кражу женщина обнаружила после пожара — горел сарай во дворе.
Милиционеры выяснили, что вечером в дом к пенсионерке зашел парень — в темном спортивном костюме с капюшоном, с маской на лице. Молодой человек сообщил женщине, что горит сарай. Гость и дочка пенсионерки выбежали на улицу и стали тушить огонь. Потом к ним присоединились и соседи.
Парень вернулся в дом и попросил у хозяйки телефон, чтобы вызвать спасателей. Женщина показала на дверь в другую комнату, где и лежала сумка с деньгами. Молодой человек вынес ее, воспользовавшись суматохой.
Парня задержали. Выяснилось, что это знакомый внучки пенсионерки.
Возбуждены уголовные дела за кражу и поджог.
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В Полоцке 22-летний парень украл у пенсионерки из дома 1500 рублей. А чтобы выманить женщину на улицу и проникнуть в жилище, поджег сарай.
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