В Полоцке парень поджег сарай, чтобы обокрасть 90-летнюю пенсионерку

Источник материала: Tut.by

В Полоцке 22-летний парень украл у пенсионерки из дома 1500 рублей. А чтобы выманить женщину на улицу и проникнуть в жилище, поджег сарай. Подробности криминальной истории рассказывает милиция региона.

В Полоцкий РОВД обратилась 90-летняя пенсионерка. Она сообщила, что из ее дома неизвестный похитил сумку с 1500 рублей. Кражу женщина обнаружила после пожара — горел сарай во дворе.

Милиционеры выяснили, что вечером в дом к пенсионерке зашел парень — в темном спортивном костюме с капюшоном, с маской на лице. Молодой человек сообщил женщине, что горит сарай. Гость и дочка пенсионерки выбежали на улицу и стали тушить огонь. Потом к ним присоединились и соседи.

Парень вернулся в дом и попросил у хозяйки телефон, чтобы вызвать спасателей. Женщина показала на дверь в другую комнату, где и лежала сумка с деньгами. Молодой человек вынес ее, воспользовавшись суматохой.

Парня задержали. Выяснилось, что это знакомый внучки пенсионерки.

Возбуждены уголовные дела за кражу и поджог.