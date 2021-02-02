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Пять детсадов в Минске остались без чистой воды из-за аварии

02.02.2021 18:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 фев – Sputnik. Пять детских садов во Фрунзенском районе столицы временно остались без чистой воды из-за аварии на трубопроводе, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

"В пяти детсадах Партизанского района водопроводная вода временно непригодна для употребления. Организован подвоз чистой воды", – говорится в сообщении.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Там также отмечается, что авария произошла на трубопроводе на улице Академической, а водоснабжение нарушено в садах № 82, 164, 186, 257 и 543.

В Мингорисполкоме заверили, что ситуация под контролем, рацион питания детей скорректирован.

"По результатам исследования качества воды санэпидслужбой района будет принято решение о дальнейшем режиме работы детсадов. При необходимости для детей организуют дежурные группы", – заключили в комитете.

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Теги: Минск
 
 
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В Мингорисполкоме заверили, что ситуация находится под контролем, а рацион питания детей скорректирован.
 
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