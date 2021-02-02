|
Пять детсадов в Минске остались без чистой воды из-за аварии
02.02.2021 18:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев – Sputnik. Пять детских садов во Фрунзенском районе столицы временно остались без чистой воды из-за аварии на трубопроводе, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.
"В пяти детсадах Партизанского района водопроводная вода временно непригодна для употребления. Организован подвоз чистой воды", – говорится в сообщении.
© Sputnik / Виктор Толочко
Там также отмечается, что авария произошла на трубопроводе на улице Академической, а водоснабжение нарушено в садах № 82, 164, 186, 257 и 543.
В Мингорисполкоме заверили, что ситуация под контролем, рацион питания детей скорректирован.
"По результатам исследования качества воды санэпидслужбой района будет принято решение о дальнейшем режиме работы детсадов. При необходимости для детей организуют дежурные группы", – заключили в комитете.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мингорисполкоме заверили, что ситуация находится под контролем, а рацион питания детей скорректирован.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)