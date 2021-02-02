Авария на путепроводе: без питьевой воды остались 5 детских садов

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Из-за аварии на путепроводе в 5 детских садах Партизанского района столицы водопроводная вода временно непригодна для употребления. Это дошкольные учреждения № 82, 164, 186, 257 и 543. Рацион детей скорректирован, организован подвоз чистой питьевой воды. Само же повреждение локализовали еще днем. Сейчас санэпидемслужба района исследует качество поступаемой воды. По результатам будет принято решение о дальнейшем режиме работы детских садов.