ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Авария на путепроводе: без питьевой воды остались 5 детских садов

02.02.2021 22:49 — ЧП | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Из-за аварии на путепроводе в 5 детских садах Партизанского района столицы водопроводная вода временно непригодна для употребления. Это дошкольные учреждения № 82, 164, 186, 257 и 543. Рацион детей скорректирован, организован подвоз чистой питьевой воды. Само же повреждение локализовали еще днем. Сейчас санэпидемслужба района исследует качество поступаемой воды. По результатам будет принято решение о дальнейшем режиме работы детских садов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за аварии на путепроводе в 5 детских садах Партизанского района столицы водопроводная вода временно непригодна для употребления. Это дошкольные учреждения № 82,...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пять детсадов в Минске остались без чистой воды из-за аварии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by