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В США изменили знаменитый знак Hollywood, чтобы напомнить о раке груди
03.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев - Sputnik. Полиция задержала группу людей на склоне горы Маунт-Ли в Лос-Анджелесе, штате Калифорния, после того, как они незаконно проникли на территорию, где находится надпись Hollywood, сообщает
Правоохранители зафиксировали нарушение благодаря камерам видеонаблюдения. На записи видно, как шесть человек - пятеро мужчин и одна женщина - пробрались на закрытую территорию и прикрыли брезентом часть букв надписи. Из-за этого знаменитый Hollywood превратился в Hollyboob (boobs переводится с разговорного английского как женская грудь - Sputnik).
Полиция настигла нарушителей, когда они спускались с горы. Задержанные сознались, что изменили надпись намеренно, с целью привлечь внимание общественности к проблеме рака груди.
Инцидент не рассматривается как акт вандализма, так как сами буквы повреждены не были. Однако, по словам капитана полиции Лос-Анджелеса Стива Лурье, нарушителям все же будет предъявлено обвинение. Им вменяют незаконное проникновение на частную территорию: надпись находится под охраной.
В 2017 году надпись также пытались изменить: слово Hollywood
Знаменитая надпись на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе была установлена в 1923 году и позже стала всемирно известной. Многие ассоциируют ее с фирменным знаком американской киноиндустрии.
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Пятеро мужчин и одна женщина изменили надпись Hollywood на Hollyboob, тем самым пытаясь привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с раком груди.
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