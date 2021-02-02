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В США изменили знаменитый знак Hollywood, чтобы напомнить о раке груди

03.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 фев - Sputnik. Полиция задержала группу людей на склоне горы Маунт-Ли в Лос-Анджелесе, штате Калифорния, после того, как они незаконно проникли на территорию, где находится надпись Hollywood, сообщает Los Angeles Times.

Правоохранители зафиксировали нарушение благодаря камерам видеонаблюдения. На записи видно, как шесть человек - пятеро мужчин и одна женщина - пробрались на закрытую территорию и прикрыли брезентом часть букв надписи. Из-за этого знаменитый Hollywood превратился в Hollyboob (boobs переводится с разговорного английского как женская грудь - Sputnik).

Полиция настигла нарушителей, когда они спускались с горы. Задержанные сознались, что изменили надпись намеренно, с целью привлечь внимание общественности к проблеме рака груди.

Инцидент не рассматривается как акт вандализма, так как сами буквы повреждены не были. Однако, по словам капитана полиции Лос-Анджелеса Стива Лурье, нарушителям все же будет предъявлено обвинение. Им вменяют незаконное проникновение на частную территорию: надпись находится под охраной.

В 2017 году надпись также пытались изменить: слово Hollywood заменили на Hollyweed ("святая марихуана" - Sputnik).

Знаменитая надпись на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе была установлена в 1923 году и позже стала всемирно известной. Многие ассоциируют ее с фирменным знаком американской киноиндустрии.

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Теги: Минск
 
 
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Пятеро мужчин и одна женщина изменили надпись Hollywood на Hollyboob, тем самым пытаясь привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с раком груди.
 
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