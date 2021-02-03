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В Житковичах 29 человек обратились в больницу из-за инцидента с хлором и соляной кислотой в бассейне
Источник материала: Tut.by
В детской спортивной школе в Житковичах из-за ошибки сотрудника при приготовлении обеззараживающего раствора для воды бассейна произошла реакция с образованием паров. В больницу обратились 29 человек, 4 из них остаются там до сих пор. Об этом
Вечером 2 февраля спасателям поступило сообщение о поступивших в Житковичскую больницу людях, обследуемых на предмет химического отравления.
Предположительно, события развивались следующим образом: сотрудник специализированного учебно-спортивного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа» в Житковичах выполнял работы по подготовке раствора для обеззараживания воды в бассейне.
В емкость с жидким раствором хлора он ошибочно вылил соляную кислоту. Началась химическая реакция с выделением паров.
В момент инцидента в здании школы находилось 18 детей в возрасте от 8 до 13 лет и 11 взрослых, в том числе персонал объекта. Родители с детьми разъехались по домам, однако, было решено обзвонить посетителей и направить их на обследование в больницу. После осмотра медиками трое детей и один взрослый были оставлены в больнице под наблюдением для дополнительного осмотра. В дальнейшем диагноз «химическое отравление» у оставленных для наблюдения пациентов не подтвердился.
Представителями районного центра гигиены и эпидемиологии взяты пробы воды в чаше бассейна, следов опасных химических веществ в воде не обнаружено. Помещения проветрены.
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В Житковичах 29 человек обратились в больницу из-за инцидента с хлором и соляной кислотой в бассейне
В емкость с жидким раствором хлора сотрудник спортивной школы ошибочно вылил соляную кислоту. Началась химическая реакция с выделением паров.
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