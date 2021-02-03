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В Калифорнии на съемочной площадке произошел взрыв, есть пострадавшие
03.02.2021 10:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев – Sputnik. Во время съемок в Калифорнии три человека пострадали от пожара, спровоцированного взрывом, сообщает местный телеканал
Инцидент произошел на съемочной площадке в населенном пункте Санта-Кларита в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния).
Местная пожарная служба сообщила, что взрыв был зафиксирован в 17.00 по местному времени, он спровоцировал загорание растительности. Пожар был потушен, однако несколько человек получили серьёзные ожоги - второй и третьей степени.
Пострадавшие были госпитализированы, причина взрыва выясняется.
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От взрыва в северо-западном пригороде Лос-Анджелеса произошло возгорание растительности, спасатели потушили пожар.
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