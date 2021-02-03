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В Калифорнии на съемочной площадке произошел взрыв, есть пострадавшие

03.02.2021 10:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. Во время съемок в Калифорнии три человека пострадали от пожара, спровоцированного взрывом,  сообщает местный телеканал ABC7 со ссылкой на власти.

Инцидент произошел на съемочной площадке в населенном пункте Санта-Кларита в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния).  

Местная пожарная служба сообщила, что взрыв был зафиксирован в 17.00 по местному времени, он спровоцировал загорание растительности. Пожар был потушен, однако несколько человек получили серьёзные ожоги - второй и третьей степени.

Пострадавшие были госпитализированы, причина взрыва выясняется.

 
Теги: Минск
 
 
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От взрыва в северо-западном пригороде Лос-Анджелеса произошло возгорание растительности, спасатели потушили пожар.
 
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