В Калифорнии на съемочной площадке произошел взрыв, есть пострадавшие

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. Во время съемок в Калифорнии три человека пострадали от пожара, спровоцированного взрывом, сообщает местный телеканал ABC7 со ссылкой на власти.

Инцидент произошел на съемочной площадке в населенном пункте Санта-Кларита в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

Местная пожарная служба сообщила, что взрыв был зафиксирован в 17.00 по местному времени, он спровоцировал загорание растительности. Пожар был потушен, однако несколько человек получили серьёзные ожоги - второй и третьей степени.

Пострадавшие были госпитализированы, причина взрыва выясняется.