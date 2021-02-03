Дело Бабарико: предварительное судебное заседание запланировано на четверг

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. Верховный суд Беларуси 4 февраля намерен провести предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктора Бабарико и других обвиняемых, сообщил источник, знакомый с материалами уголовного дела.

Генпрокуратура Беларуси передала дело, которое расследовал КГБ, в Верховный суд в 20-х числах января текущего года. Было принято решение о том, что его будет рассматривать Верховный суд. Согласно УПК, приговор Верховного суда вступает в силу с момента провозглашения и обжалованию в апелляционном порядке не подлежит. Адвокаты основного фигуранта и правозащитники выступили с критикой и заявили, что тем самым ущемляются права обвиняемого. В соответствии с белорусским законодательством, на приговор Верховного суда можно подать надзорную жалобу на имя председателя.

"На завтра намечено предварительно заседание", – сказал собеседник Sputnik. По его словам, на это заседание в суд доставят тех обвиняемых, кто заключил досудебное соглашение со следствием.

"Виктора Бабарико на нем не будет", – пояснил источник. По его словам, уже назначен судья, который будет председательствовать на этом процессе.

"Это известный судья, журналисты его знают по многим громким судебным процессам", – уточнил собеседник агентства.

В чем обвиняют Бабарико?

Бывшего главу Белгазпромбанка обвиняют в получении взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере по ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Беларуси.

Кроме него, в получении взяток в особо крупном размере организованной группой по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса обвиняются шесть топ-менеджеров банка.

По материалам дела, Бабарико и подозреваемые с 1 января 2004 года по 11 июня 2020 года незаконно получили от коммерческих организаций не менее 30 миллионов рублей "за благоприятное решение вопросов".

Ранее в КГБ сообщили, что все фигуранты признали свою вину, за исключением Бабарико.

Дело Белгазпромбанка

Финансовая милиция КГК пришла с обысками в Белгазпромбанк , который ранее возглавлял Бабарико, 11 июня. Было возбуждено уголовное дело за финансовые махинации: уклонение от уплаты налогов и "отмывание" денег, полученных преступным путем. Через несколько дней был задержан Бабарико, его сын и еще ряд подозреваемых.

Виктор Бабарико находится под стражей в СИЗО КГБ, 24 июля Бабарико-старшему было предъявлено новое обвинение . Позже сроки по делу продлили.

Ранее происходящее в Белгазпромбанке прокомментировали основные акционеры – Газпром и Газпромбанк. В совместном релизе компании заявили о противозаконном назначении временной администрации и о нарушении властями Беларуси как белорусского законодательства, так и договоров ЕАЭС.

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