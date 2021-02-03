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После посещения бассейна в Гомельской области 18 детей доставили в больницу
03.02.2021 10:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев – Sputnik. Почти 30 человек с различными симптомами были вынуждены обратиться к врачам. Обстоятельства происшествия рассказали Sputnik в управлении МЧС по Гомельской области.
Информация спасателям поступила около 20.00 вечера. Работники медучреждения сообщили, что в больницу из детско-юношеской спортивной школы поступило 29 человек. Из них 18 детей в возрасте от 8 до 13 лет. А также тренеры, персонал и родители.
Как выяснилось, в подвале бассейна один из работников готовил раствор для обеззараживания воды. Сотрудник допустил ошибку при смешивании соляной кислоты и хлора. В результате химической реакции образовались токсичные пары.
При обследовании спасатели установили, что в чашу бассейна раствор не попал. А концентрация веществ остается в пределах допустимых норм.
В то же время четыре пациента, трое из которых - дети, остаются под наблюдением врачей. Они жаловались на першение в горле.
В результате реакции соляной кислоты и хлора образуется концентрированная соляная кислота. Смешивание приводит к выделению газообразного хлора, который считается крайне ядовитым, и выделением тепла.
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