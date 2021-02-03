﻿ После посещения бассейна в Гомельской области 18 детей доставили в больницу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

После посещения бассейна в Гомельской области 18 детей доставили в больницу

03.02.2021 10:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. Почти 30 человек с различными симптомами были вынуждены обратиться к врачам. Обстоятельства происшествия рассказали Sputnik в управлении МЧС по Гомельской области.

Информация спасателям поступила около 20.00 вечера. Работники медучреждения сообщили, что в больницу из детско-юношеской спортивной школы поступило 29 человек. Из них 18 детей в возрасте от 8 до 13 лет. А также тренеры, персонал и родители.

Как выяснилось, в подвале бассейна один из работников готовил раствор для обеззараживания воды. Сотрудник допустил ошибку при смешивании соляной кислоты и хлора. В результате химической реакции образовались токсичные пары.

При обследовании спасатели установили, что в чашу бассейна раствор не попал. А концентрация веществ остается в пределах допустимых норм.

В то же время четыре пациента, трое из которых - дети, остаются под наблюдением врачей. Они жаловались на першение в горле.

В результате реакции соляной кислоты и хлора образуется концентрированная соляная кислота. Смешивание приводит к выделению газообразного хлора, который считается крайне ядовитым, и выделением тепла.

Читайте также:

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Школьники из Житковичей были направлены к врачам в связи с неосторожным обращением с химическими веществами.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Житковичах 29 человек обратились в больницу из-за инцидента с хлором и соляной кислотой в бассейне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by