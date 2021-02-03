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Прототип марсианского корабля Маска взорвался на испытаниях
03.02.2021 10:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев – Sputnik. Прототип ракеты Starship компании SpaceX, предназначенной для будущих полетов на Марс, взорвался на испытаниях при приземлении. Трансляция велась на сайте компании.
Запуск проходил полигоне в районе Бока-Чика (штат Техас). На пятой минуте полета космический корабль поднялся на высоту в 10 км, затем выполнил разворот, принял горизонтальное положение и начал снижение.
В полутора километрах от поверхности от Земли Starship попытался принять вертикальное положение для посадки. Но, как и в предыдущий раз, корабль за мгновения до касания с асфальтированной площадкой взорвался. Напомним, первый этап испытаний был проведен 10 декабря, но также потерпел крах –
"Великолепным" был признан и второй полет. "Мы продемонстрировали возможность переключения двигателей на топливный бак, предназначенный для посадки. Сверхзвуковое возвращение выглядело великолепно .., надо еще немного поработать над приземлением", - сказал ведущий трансляции.
Он подчеркнул, что главная цель испытания - "контроль корабля при сверхзвуковом возвращении" - была достигнута.
Весь полет продлился 6 минут 27 секунд.
Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Впервые глава компании Илон Маск представил ее в сентябре 2019-го.
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Глава компании SpaceX Илон Маск еще до старта невысоко оценивал шансы на удачную посадку, несмотря на то, что разработчики учли опыт первого неудачного полета.
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