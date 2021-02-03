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В Барановичском районе 40-летний рабочий умер от удара током

03.02.2021 11:47 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Барановичском районе устанавливают обстоятельства гибели рабочего, сообщает Следственный комитет.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Днем 2 февраля 40-летний мужчина на территории предприятия поднял руками оголенный кабель электротранспортера.

В результате происшествия рабочий получил удар током, от которого скончался на месте.

По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация по охране труда.

 
 
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Мужчина поднял руками оголенный кабель электротранспортера.
 
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