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В Барановичском районе 40-летний рабочий умер от удара током
Источник материала: Tut.by
В Барановичском районе устанавливают обстоятельства гибели рабочего, сообщает
Днем 2 февраля 40-летний мужчина на территории предприятия поднял руками оголенный кабель электротранспортера.
В результате происшествия рабочий получил удар током, от которого скончался на месте.
По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация по охране труда.
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Мужчина поднял руками оголенный кабель электротранспортера.
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