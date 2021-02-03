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Убийство и изнасилование девушки в Новополоцке: расследование завершено

03.02.2021 11:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев - Sputnik. Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве 16-летней девушки в Новополоцке, тело которой был найдено на берегу Западной Двины, сообщили в СК.

© Photo : БелаПАН / Сергей Сацюк
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Как следует из материалов дело, убийство произошло в начале июня прошлого года, когда 20-летний житель Могилева приехал в командировку в Новополоцк. Вечером, употребив спиртное, он через соцсеть познакомился с девушкой и уговорил встретиться пойти отдохнуть на берег реки Западная Двина. Позже 16-летняя девушка была найдена мертвой, в отношении жителя Могилева было возбуждено уголовное дело.

"Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием) и ч.3 ст.166 (изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений)", - сообщили Sputnik в среду в СК.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

Обстоятельства убийства

В СК сообщили, что во время совместного отдыха обвиняемый нанес девушке множество ударов. После того, как потерпевшая перестала подавать признаки жизни, он перетащил тело в реку и оставил в зарослях травы, а затем скрылся.

Утром, по версии следствия, он вернулся к реке. Собрав вещи погибшей в пакет, мужчина уехал в Могилев.

Путал след

"Приехав в Могилев, он понял, что его личность и причастность к исчезновению девушки к тому времени известна правоохранителям. Он отправился в Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета для дачи признательных показаний, где был задержан", - рассказали в СК.

© Photo : ГКСЭ
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Во время допроса он озвучил свою версию произошедшего, пытаясь таким образом запутать сотрудников правоохранительных органов и уйти от ответственности.

В ходе следствия первоначальная версия задержанного была опровергнута собранными доказательствами.

Смерть от травматического шока

В СК также рассказали, что следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, изъяли и осмотрели записи камер видеонаблюдения в магазине и парке. Также изучена переписка мужчины с потерпевшей. К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертиз, в том числе генотипоскопической и психолого-психиатрической, проведенных экспертами ГКСЭ.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что смерть девушки наступила в результате травматического шока, вызванного множественными травмами.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Во время следствия обвиняемый пытался запутать оперативников и давал ложные показания - его версию опровергли собранные доказательства.
 
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