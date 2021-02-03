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В Столбцах рабочие бросили в индукционную печь снег - произошел взрыв. Возбуждено дело

03.02.2021 13:09 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Столбцах в литейном цехе филиала ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод» 28 января произошел взрыв. Возбуждено уголовное дело по статье за особо злостное хулиганство, задержаны трое местных жителей.

В конце прошлой недели в Столбцах появилась информация, что 28 января в литейном цехе в филиале ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод» произошел взрыв. Местный сайт stolbtsy.by сообщил, что двое мужчин бросили глыбу снега в печь — произошел взрыв. По данным ресурса, на место приехали сотрудники МЧС и милиция, мужчин забрали в отделение, возбудили уголовное дело.

В Сети распространили видео происшествия, однако подтвердить его подлинность не удалось.

В МЧС нам сообщили, что их подразделения не привлекались, на предприятии комментарий получить не удалось.
 

Региональная газета «Прамень» сообщила, что днем 28 января в одном из цехов предприятия произошел взрыв, пострадавших нет.

— Столбцовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса (Особо злостное хулиганство) по факту несанкционированного бросания снега в индукционную печь, в результате чего произошел взрыв в помещении цеха филиала. По подозрению в совершении преступления задержаны трое жителей Столбцов — мужчины в возрасте 38, 35 и 26 лет. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проводятся следственные действия, — рассказала изданию официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

 
 
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Возбуждено уголовное дело по статье за особо злостное хулиганство, задержаны трое местных жителей.
 
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