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В Столбцах рабочие бросили в индукционную печь снег - произошел взрыв. Возбуждено дело
Источник материала: Tut.by
В Столбцах в литейном цехе филиала ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод» 28 января произошел взрыв. Возбуждено уголовное дело по статье за особо злостное хулиганство, задержаны трое местных жителей.
В конце прошлой недели в Столбцах появилась информация, что 28 января в литейном цехе в филиале ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод» произошел взрыв. Местный сайт stolbtsy.by
В Сети распространили видео происшествия, однако подтвердить его подлинность не удалось.
В МЧС нам сообщили, что их подразделения не привлекались, на предприятии комментарий получить не удалось.
Региональная газета «Прамень»
— Столбцовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса (Особо злостное хулиганство) по факту несанкционированного бросания снега в индукционную печь, в результате чего произошел взрыв в помещении цеха филиала. По подозрению в совершении преступления задержаны трое жителей Столбцов — мужчины в возрасте 38, 35 и 26 лет. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проводятся следственные действия, — рассказала изданию официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
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Возбуждено уголовное дело по статье за особо злостное хулиганство, задержаны трое местных жителей.
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