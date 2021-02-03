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Рабочего убило током в Барановичском районе
03.02.2021 13:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев – Sputnik. Рабочий погиб от удара током на одном из предприятий в Барановичском районе, сообщил Следственный комитет Беларуси.
Инцидент произошел днем 2 февраля. По предварительным данным, рабочий поднял с пола оголенный кабель электротранспортера. От удара током мужчина погиб на месте – ему было всего 40 лет.
© Photo : СК Беларуси
После происшествия СК начал проверку, в результате которой будут выяснены все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация по охране труда.
Смерти от удара током в Беларуси
Случаи, когда белорусы погибали от удара током, происходили и ранее. В частности, летом 2019 года в Малоритском районе погиб дачник, который намеревался полить огород. Для этого взял насос, а воду решил использовать из ближайшего пруда, куда по какой-то причине зашел с включенным в сеть удлинителем. От удара током
А в июне 2018 года не стало лесника в Круговичском лесничестве. Мужчина ехал по лесополосе на велосипеде и не заметил лежащий оборванный электропровод мощностью 10 тысяч вольт. Лесника
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Смертельный случай произошел на одном из предприятий, следственный комитет проводит проверку случившегося.
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