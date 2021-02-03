Рабочего убило током в Барановичском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. Рабочий погиб от удара током на одном из предприятий в Барановичском районе, сообщил Следственный комитет Беларуси.

Инцидент произошел днем 2 февраля. По предварительным данным, рабочий поднял с пола оголенный кабель электротранспортера. От удара током мужчина погиб на месте – ему было всего 40 лет.

После происшествия СК начал проверку, в результате которой будут выяснены все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация по охране труда.

Смерти от удара током в Беларуси

Случаи, когда белорусы погибали от удара током, происходили и ранее. В частности, летом 2019 года в Малоритском районе погиб дачник, который намеревался полить огород. Для этого взял насос, а воду решил использовать из ближайшего пруда, куда по какой-то причине зашел с включенным в сеть удлинителем. От удара током мужчина погиб мгновенно.

А в июне 2018 года не стало лесника в Круговичском лесничестве. Мужчина ехал по лесополосе на велосипеде и не заметил лежащий оборванный электропровод мощностью 10 тысяч вольт. Лесника обнаружили мертвым на следующий день работники электросетей, которые искали повреждение на линии. Погибшему было 46 лет. Тело оказалось настолько сильно повреждено, что его не смогли опознать коллеги.

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