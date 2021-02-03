Как минимум 32 человека погибли в результате ДТП в Уганде

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. По меньшей мере 32 человека погибли в крупной дорожно-транспортной аварии в Уганде. ДТП с участием 5 машин случилось на скоростном шоссе на западе страны, сообщает газета Daily Monitor .

"Авария произошла на участке скоростной дороги Форт-Портал – Касесе, где велись ремонтные работы. На месте погибли 32 человека", - сообщили в местном представительстве Красного Креста.

Там также добавили, что в результате крупного инцидента еще 5 человек находятся в госпиталях.

Полиция стала расследовать причины автокатастрофы, а местные власти винят коммунальные и дорожные службы, которые вовремя не установили знаки о ремонтных работах на скоростной трассе.

Очевидцы же сообщают, что дорожно-транспортное происшествие случилось по вине водителя грузовика, который не справился с управлением. Как раз в кузове его автомобиля и находились десятки людей.

Крупные ДТП в Уганде случаются регулярно. Большинство дорог страны в очень плохом состоянии, которые сильно размываются в сезон ливней. Дорожное покрытие, как правило, без разметки, нет и указательных знаков, за исключением столицы государства - Кампалы.

Средняя скорость передвижения ограничена - не превышает 50 км/ч.

Читайте также: