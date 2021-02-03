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Как минимум 32 человека погибли в результате ДТП в Уганде
03.02.2021 15:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев – Sputnik. По меньшей мере 32 человека погибли в крупной дорожно-транспортной аварии в Уганде. ДТП с участием 5 машин случилось на скоростном шоссе на западе страны, сообщает газета
"Авария произошла на участке скоростной дороги Форт-Портал – Касесе, где велись ремонтные работы. На месте погибли 32 человека", - сообщили в местном представительстве Красного Креста.
Там также добавили, что в результате крупного инцидента еще 5 человек находятся в госпиталях.
Полиция стала расследовать причины автокатастрофы, а местные власти винят коммунальные и дорожные службы, которые вовремя не установили знаки о ремонтных работах на скоростной трассе.
Очевидцы же сообщают, что дорожно-транспортное происшествие случилось по вине водителя грузовика, который не справился с управлением. Как раз в кузове его автомобиля и находились десятки людей.
Крупные ДТП в Уганде случаются регулярно. Большинство дорог страны в очень плохом состоянии, которые сильно размываются в сезон ливней. Дорожное покрытие, как правило, без разметки, нет и указательных знаков, за исключением столицы государства - Кампалы.
Средняя скорость передвижения ограничена - не превышает 50 км/ч.
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Водитель грузовика перевозил пассажиров в кузове, не справился с управлением и протаранил легковушку, после чего в машины врезались еще три авто.
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