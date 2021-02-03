Трое рабочих в Столбцах задержаны за эксперимент со снегом на заводе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении трех жителей Столбцов – рабочих филиала Минского моторного завода за небезопасный эксперимент со снегом в цеху, сообщила газета " Прамень " со ссылкой на Следственный комитет.

Инцидент на производстве произошел 28 января в одном из производственных помещений завода – мужчины забросили снежную глыбу в промышленную индукционную печь, из-за чего произошел взрыв.

"Райотделом СК возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса – злостное хулиганство", – сказала официальный представитель комитета по Минской области Елена Крупенина.

Она также уточнила, что по подозрению в совершении данного преступления задержаны трое мужчин в возрасте 38, 35 и 26 лет.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные действия.