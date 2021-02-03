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Трое рабочих в Столбцах задержаны за эксперимент со снегом на заводе
03.02.2021 15:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении трех жителей Столбцов – рабочих филиала Минского моторного завода за небезопасный эксперимент со снегом в цеху, сообщила газета "
Инцидент на производстве произошел 28 января в одном из производственных помещений завода – мужчины забросили снежную глыбу в промышленную индукционную печь, из-за чего произошел взрыв.
"Райотделом СК возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса – злостное хулиганство", – сказала официальный представитель комитета по Минской области Елена Крупенина.
Она также уточнила, что по подозрению в совершении данного преступления задержаны трое мужчин в возрасте 38, 35 и 26 лет.
В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные действия.
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Мужчины зачем-то забросили в промышленную индукционную печь снежную глыбу, что привело к взрыву.
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