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Трое рабочих в Столбцах задержаны за эксперимент со снегом на заводе

03.02.2021 15:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении трех жителей Столбцов – рабочих филиала Минского моторного завода за небезопасный эксперимент со снегом в цеху, сообщила газета "Прамень" со ссылкой на Следственный комитет.

Инцидент на производстве произошел 28 января в одном из производственных помещений завода – мужчины забросили снежную глыбу в промышленную индукционную печь, из-за чего произошел взрыв.

© Photo : МЧС Беларуси
Стала известна причина взрыва в районе улиц Скрыганова и Бирюзова в Минске

"Райотделом СК возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса – злостное хулиганство", – сказала официальный представитель комитета по Минской области Елена Крупенина.

Она также уточнила, что по подозрению в совершении данного преступления задержаны трое мужчин в возрасте 38, 35 и 26 лет.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные действия.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчины зачем-то забросили в промышленную индукционную печь снежную глыбу, что привело к взрыву.
 
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