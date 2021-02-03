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Милиция проверяет сообщение о минировании нескольких школ в Минске

03.02.2021 16:05 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция проверяет сообщение о минировании пяти учреждений образования, которые находятся в Первомайском районе столицы, сообщили в ведомстве.

3 февраля в 15 часов в одно из учреждений образования поступило анонимное электронное сообщение о минировании пяти учреждений образования. Речь идет о гимназиях № 2, 11, 38, гимназии-колледже искусств имени И.О. Ахремчика, школе № 203, которые находятся на территории Первомайского района Минска.

На места выбыли сотрудники милиции, проводится эвакуация. Работают саперно-пиротехнические группы.

 
Теги: Минск
 
 
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3 февраля в 15 часов в одно из учреждений образования поступило анонимное электронное сообщение о минировании пяти учреждений образования.
 
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