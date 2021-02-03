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Милиция проверяет сообщение о минировании нескольких школ в Минске
Источник материала: Tut.by
Милиция проверяет сообщение о минировании пяти учреждений образования, которые находятся в Первомайском районе столицы,
3 февраля в 15 часов в одно из учреждений образования поступило анонимное электронное сообщение о минировании пяти учреждений образования. Речь идет о гимназиях № 2, 11, 38, гимназии-колледже искусств имени И.О. Ахремчика, школе № 203, которые находятся на территории Первомайского района Минска.
На места выбыли сотрудники милиции, проводится эвакуация. Работают саперно-пиротехнические группы.
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3 февраля в 15 часов в одно из учреждений образования поступило анонимное электронное сообщение о минировании пяти учреждений образования.
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