Милиция проверяет сообщение о минировании нескольких школ в Минске

Источник материала: Tut.by

Милиция проверяет сообщение о минировании пяти учреждений образования, которые находятся в Первомайском районе столицы, сообщили в ведомстве.

3 февраля в 15 часов в одно из учреждений образования поступило анонимное электронное сообщение о минировании пяти учреждений образования. Речь идет о гимназиях № 2, 11, 38, гимназии-колледже искусств имени И.О. Ахремчика, школе № 203, которые находятся на территории Первомайского района Минска.

На места выбыли сотрудники милиции, проводится эвакуация. Работают саперно-пиротехнические группы.