ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Неизвестные "заминировали" пять школ в Минске

03.02.2021 16:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщение о минировании учреждений образования в Минске, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня в 15 часов в одно из учреждений образования поступило анонимное электронное сообщение о минировании пяти учреждений образования", – сказали в управлении.

Там также отметили, что якобы взрывные устройства находятся в гимназиях № 2, 11, 38, гимназии-колледже искусств имени Ахремчика и школе № 203, расположенных в Первомайском районе.

В эти учебные заведения прибыли сотрудники милиции для обеспечения мер безопасности, проводится эвакуация. На местах работают саперно-пиротехнические группы.

Читайте также:

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В учебные заведения уже прибыли сотрудники милиции и пиротехники, учащиеся из зданий эвакуированы.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Милиция проверяет сообщение о минировании нескольких школ в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by