Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщение о минировании учреждений образования в Минске, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня в 15 часов в одно из учреждений образования поступило анонимное электронное сообщение о минировании пяти учреждений образования", – сказали в управлении.

Там также отметили, что якобы взрывные устройства находятся в гимназиях № 2, 11, 38, гимназии-колледже искусств имени Ахремчика и школе № 203, расположенных в Первомайском районе.

В эти учебные заведения прибыли сотрудники милиции для обеспечения мер безопасности, проводится эвакуация. На местах работают саперно-пиротехнические группы.

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