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Неизвестные "заминировали" пять школ в Минске
03.02.2021 16:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщение о минировании учреждений образования в Минске, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
"Сегодня в 15 часов в одно из учреждений образования поступило анонимное электронное сообщение о минировании пяти учреждений образования", – сказали в управлении.
Там также отметили, что якобы взрывные устройства находятся в гимназиях № 2, 11, 38, гимназии-колледже искусств имени Ахремчика и школе № 203, расположенных в Первомайском районе.
В эти учебные заведения прибыли сотрудники милиции для обеспечения мер безопасности, проводится эвакуация. На местах работают саперно-пиротехнические группы.
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В учебные заведения уже прибыли сотрудники милиции и пиротехники, учащиеся из зданий эвакуированы.
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