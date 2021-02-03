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Жителю Витебска грозит уголовная ответственность за оскорбления милиционера в Сети

03.02.2021 16:41 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Под вымышленным именем мужчина размещал в интернете соответствующие комментарии. Обвиняемый - 28-летний экспедитор одной из коммерческих организаций Витебска, ранее у него проблем с законом не было.

 
Теги: Витебск
 
 
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Под вымышленным именем мужчина размещал в интернете соответствующие комментарии. Обвиняемый - 28-летний экспедитор одной из коммерческих организаций Витебска,...
 
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